Calciomercato Milan Jashari o Javi Guerra in mediana? Ecco chi è il favorito

Nel vivace calciomercato estivo, il Milan punta a rinforzare la mediana con nomi di spicco e giovani promesse. Dopo aver sondato opzioni come Granit Xhaka e Luka Modric, i rossoneri hanno individuato due favoriti per il ruolo di sesto: Jashari e Javi Guerra. Ma chi tra i due è il vero favorito per portare nuova linfa al centrocampo milanista? Scopriamolo insieme!

Oltre a Granit Xhaka e Luka Modric, il Milan - in questo calciomercato estivo - vuole prendere anche un giovane: ecco i due favoriti al posto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Jashari o Javi Guerra in mediana? Ecco chi è il favorito

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - ecco - jashari

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato @acmilan, Di Marzio: "Jashari e Guerra? Ecco cosa mi risulta. @yunusmusah8 ..." #SempreMilan #ACMilan #Milan #Musah #DiMarzio #Jashari #Guerra Vai su X

Calciomercato Milan, le cifre per l'affare Jashari I rossoneri sono vicini allo svizzero Ardon Jashari. Ecco le cifre rivelate da Alfredo Pedullà su X. Vai su Facebook

Calciomercato Milan, Di Marzio: “Jashari e Guerra? Ecco cosa mi risulta. Musah …”; Milan, Tare insiste per Jashari: il Bruges fa il prezzo, ma occhio alla concorrenza; Non solo Xhaka, pressing per Jashari: Tare sceglie gli svizzeri, il costo del doppio colpo | CM.IT.

Calciomercato Milan, Di Marzio: “Jashari e Guerra? Ecco cosa mi risulta. Musah - Sui nomi per il Milan: 'Oltre a lavorare alle uscite, il Milan continua a pensare anche a come rinforzarsi. Da informazione.it

Milan, si cercano rinforzi a centrocampo: Jashari piace ma costa troppo - Il Milan si sta muovendo per trovare i rinforzi a centrocampo: piace il centrocampista del Bruges, ma il club belga spara alto sul prezzo ... Come scrive msn.com