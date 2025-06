Calciomercato Milan i giocatori che rientrano nel progetto di Allegri | VIDEO

Il calciomercato del Milan sotto la guida di Allegri si sta delineando con chiarezza: tra conferme e addii, il futuro rossonero si definisce passo dopo passo. Chi resterà in maglia Milan e chi invece potrebbe salutare Milano? Scopriamo insieme le decisioni più importanti in questo aggiornato punto della situazione targato 'GazzettaTV'. Rimani con noi, perché le sorprese non sono finite!

Chi va via dal Milan di Massimiliano Allegri in questo calciomercato estivo? E chi rimane? Facciamo il punto in questo video di 'GazzettaTV'. Il Milan di Massimiliano Allegri inizia a prendere forma. Proviamo a capire quali sono i giocatori che più rientrano nelle preferenze del nuovo allenatore e che rimarranno in questo calciomercato estivo e quelli che, al contrario, potrebbero andare via nel video di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, i giocatori che rientrano nel progetto di Allegri | VIDEO

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Theo Hernandez alla Juve: Due giocatori al Milan; Milan, Allegri chiede solidità : Zinchenko e Kiwior dall'Arsenal. Theo Hernandez verso l'Atletico Madrid; Calciomercato Milan, le idee di Allegri per un ‘instant team’ da titolo.

Milan: Allegri spinge per Xhaka. Contatto Calhanoglu-Galatasaray, Inter irritata: vuole 40 milioni. Roma: idea Gudmundsson - Secondo la Gazzetta dello Sport i rossoneri accelereranno nei prossimi giorni per il mediano svizzero del Bayer Leverkusen. Riporta eurosport.it