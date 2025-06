Calciomercato Milan | da Kiwior a Zinchenko rivoluzione in difesa | VIDEO

Il calciomercato estivo del Milan si preannuncia come una vera e propria rivoluzione in difesa. Tra partenze, acquisti e scommesse, il club rossonero mira a rinforzare un reparto chiave per tornare ai vertici. Da Jakub Kiwior a Oleksandr Zinchenko, passando per Guéla Doué, i nomi sulla lista di Tare e Allegri promettono di scrivere un nuovo capitolo. Ecco tutti i dettagli di questa intrigante fase di mercato...

In questo calciomercato estivo il Milan rivoluzioner√† il proprio reparto arretrato: i colpi possibili, da Jakub Kiwior a Oleksandr Zinchenko. La difesa del Milan √® un cantiere aperto, tra partenze e nuovi possibili arrivi. Cambier√† il terzino destro, si rivoluzioner√† il blocco centrale e non soltanto. E i nomi nell'agenda di Igli Tare e Massimiliano Allegri sono diversi: da Jakub Kiwior a Oleksandr Zinchenko passando per Gu√©la Dou√©, ecco tutti i possibili colpi di calciomercato in questo video di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it ¬© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan: da Kiwior a Zinchenko, rivoluzione in difesa | VIDEO

Calciomercato Milan, dalla Spagna: ‚ÄúTheo Hernandez si offre al Real Madrid‚ÄĚ - Il calciomercato del Milan √® in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

