Calciomercato Milan accelerata per Xhaka | lo svizzero apre ai rossoneri

Il calciomercato estivo si infiamma: il Milan accelera per Granit Xhaka, che apre ufficialmente alla sua nuova avventura rossonera. Dopo aver dato il via libera, lo svizzero mette il club di via Aldo Rossi sotto pressione, desideroso di vestire la maglia rossonera. Una trattativa che promette emozioni e sorprese, mentre i tifosi sognano già un nuovo colpo di mercato in chiave Champions League.

Granit Xhaka potrebbe passare dal Bayer Leverkusen al Milan in questo calciomercato estivo: lui ha detto di sì. Ora pressing sul club.

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - xhaka - accelerata

