Calciomercato Marchetti | Tonali può tornare in Serie A ma non al Milan

Il calciomercato si infiamma con la possibile reunion di Sandro Tonali in Serie A, ma con un colpo di scena: non ai rossoneri, come molti avevano ipotizzato. Secondo Luca Marchetti di Sky Sport, il giovane talento potrebbe tornare nel nostro campionato, alimentando speranze e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La domanda ora è: quale sarà la squadra pronta ad accoglierlo?

In questa notizia si parla di: marchetti - tonali - serie - calciomercato

