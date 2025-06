Calciomercato Juventus la rivelazione fa gasare i tifosi | Ci saranno almeno 5-6 acquisti Ecco il piano di Comolli

Il calciomercato della Juventus si infiamma grazie a una rivelazione che fa sognare i tifosi: almeno 5-6 nuovi acquisti sono pronti a rivoluzionare la rosa, secondo le indiscrezioni di Giovanni Albanese e il piano di Comolli. La voglia di rinforzare la squadra è alle stelle, e le mosse dei bianconeri promettono emozioni e sorprese. La Juventus sta preparando un’estate da protagonista, e i tifosi non vedono l’ora di scoprire quali colpi arriveranno.

Calciomercato Juventus, la rivelazione fa gasare i tifosi: le dichiarazioni sulle possibili mosse dei bianconeri. Il giornalista Giovanni Albanese ha analizzato quelle che potrebbero essere le mosse del calciomercato Juventus dopo l'arrivo di Comolli in bianconero annunciando che potrebbero esserci molti cambiamenti. PAROLE – «Sotto la gestione di Comolli ci saranno almeno 5-6 acquisti mettendo in discussione quei giocatori che pensavamo essere colonne fino all'anno scorso. È stato fatto quasi un azzeramento anche se non è intenzione di Comolli rivoluzionare la rosa».

