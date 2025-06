Calciomercato Juve Vlahovic al Milan in cambio di questo top rossonero? L’indiscrezione fa scatenare i tifosi | cosa potrebbe accadere

Il calciomercato Juventus si infiamma con un'indiscrezione che sta facendo impazzire i tifosi: Vlahovic al Milan in cambio di Theo Hernandez! Un possibile scambio che potrebbe rivoluzionare le strategie delle due big italiane, alimentando sogni e speranze tra i supporters. Ma cosa potrebbe realmente accadere? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e le possibili conseguenze di questa clamorosa trattativa estiva.

Calciomercato Juve, Vlahovic al Milan in cambio di questo top rossonero? Tutti gli ultimi aggiornamenti. Il calciomercato Juve potrebbe riservare una clamorosa sorpresa sull’asse Torino-Milano. Come riportato da SportMediaset, si starebbe valutando uno scambio tra Dusan Vlahovic e Theo Hernandez, con entrambi i giocatori pronti a cambiare aria nella prossima sessione estiva. Per il momento siamo nella fase dei sondaggi, senza trattative concrete, ma l’idea è sul tavolo. il centravanti serbo piace da tempo al Milan, mentre il laterale francese rappresenterebbe il rinforzo ideale per Tudor. Le valutazioni economiche sono vicine (30 milioni Vlahovic, 25 Theo), ma resta da sciogliere il nodo ingaggi: Vlahovic chiede 12 milioni netti, Theo ne vorrebbe 6. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Vlahovic al Milan in cambio di questo top rossonero? L’indiscrezione fa scatenare i tifosi: cosa potrebbe accadere

