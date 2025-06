Calciomercato Juve se ne va al Milan | il sostituto arriva dal Cagliari

La Juve si prepara a grandi mosse di mercato, con uno sguardo puntato al futuro e al Mondiale per Club. Se un top player bianconero lascia Torino per approdare al Milan, il club si sta già assicurando un sostituto di livello dal Cagliari per mantenere alta la competitività . La sfida si fa ancora più intensa: ogni decisione sarà cruciale per scrivere il destino della prossima stagione. Ecco allora che idea sta prendendo forma...

