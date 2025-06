Calciomercato Juve Pedullà ironico | Se Lucca vale 30 milioni allora Gyokeres è Van Basten e Osimhen…

Se Lucca vale 30 milioni, allora Gyokeres è da 232, Van Basten e Osimhen insieme! Alfredo Pedullà fa l’ironico punto della situazione sul calciomercato Juve, smascherando le valutazioni che fanno impallidire anche i più esperti. Tra cifre stravaganti e pronostici azzardati, il mercato bianconero si trasforma in un vero spettacolo di numeri e supposizioni. Ma quanto durerà questa follia? Solo il tempo potrà dirlo.

Calciomercato Juve, Pedullà ironico sulle valutazioni dei calciatori accostati anche ai bianconeri: tutte le parole. Il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato le valutazioni di quelli che sono i calciatori con maggiore appeal in questa fase di calciomercato per l’attacco. Da Gyokeres a Lucca passando per Osimhen: ecco cosa ha detto sui tre giocatori che sono stati accostati anche al calciomercato Juve. PAROLE – «Se Lucca vale 30 milioni, Gyokeres è Van Basten e ne vale 150 mentre Osimhen ne vale 200». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com