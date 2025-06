Calciomercato Juve Pedullà incorona quel bianconero | Sarà uno dei primi tre migliori acquisti che i bianconeri faranno per la prossima stagione

Il calciomercato della Juventus si infiamma con le speculazioni e le aspettative più alte. Alfredo Pedullà, esperto di mercato, non ha dubbi: uno dei primi tre acquisti per la prossima stagione sarà un bianconero di grande impatto. Tra colpi esterni e rinforzi interni, i dirigenti sono pronti a sorprendere i tifosi. Ma chi sarà il protagonista che farà la differenza? Ecco i possibili protagonisti di un mercato che promette emozioni e grandi ritorni.

Calciomercato Juve, Pedullà non ha nessun dubbio: sarà lui uno dei primi tre acquisti su cui i bianconeri potranno puntare per tornare grandi. Il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato le valutazioni di quelli che sono i calciatori con maggiore appeal in questa fase di calciomercato. Non solo colpi "esterni", però. Il calciomercato Juve si rafforzerà anche con qualche colpo "interno": per distacco quest'ultimo corrisponde al profilo di Gleison Bremer. Ecco cos'ha detto il giornalista PAROLE – «Resto dell'idea che uno dei primi tre migliori acquisti della Juve per la prossima stagione sarà sicuramente Bremer, che ormai sta quasi lavorando in gruppo.