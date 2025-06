Calciomercato Juve la rivelazione | Ederson dell’Atalanta e Osimhen sono tra i primi obiettivi per la prossima stagione! Novità sul mercato in entrata

Il calciomercato della Juventus si infiamma con nomi di grande rilievo: Ederson dell’Atalanta e Osimhen del Napoli sono tra le prime scelte per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La lotta per portare in bianconero queste stelle promette di essere avvincente, tra trattative in corso e sorprese inaspettate. I tifosi aspettano con ansia ogni aggiornamento, perché il mercato è appena entrato nel vivo e le novità non tarderanno ad arrivare.

Calciomercato Juve, Ederson e Osimhen tra i primi obiettivi in entrata: la rivelazione e gli ultimi aggiornamenti in casa bianconera. Secondo quanto rivelato da Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, Ederson dell'Atalanta e Osimhen del Napoli – nell'ultima stagione in prestito al Galatasaray – sono tra i primi obiettivi della Juventus per la finestra estiva del calciomercato. I bianconeri avrebbero messo in cima alla lista il big dell' Atalanta per il centrocampo ed il bomber nigeriano. Si attendono ora le prossime mosse della nuova dirigenza.

