Calciomercato Juve la giornalista annuncia | Può rimanere in bianconeri attraverso il rinnovo ma a queste condizioni… Le ultimissime sul suo futuro

Il calciomercato della Juventus si infiamma con le ultime novità: Fabiana Della Valle svela il futuro di Vlahovic, rivelando che il serbo potrebbe restare in bianconero a patto di accettare condizioni specifiche. La situazione si fa ancora più interessante, e i tifosi attendono con trepidazione aggiornamenti ufficiali. Ma qual è esattamente questa condizione? Scopriamolo insieme e analizziamo cosa potrebbe riservare il destino del bomber serbo in casa Juve.

Calciomercato Juve: Della Valle, giornalista, ha fatto luce sulla situazione che vede quel giocatore bianconero! Ecco cosa filtra. Fabiana Della Valle ha esternato una novità che riguarda la posizione di Dusan Vlahovic rispetto alla Juve. Secondo quanto appreso dalla giornalista, il serbo può restare in bianconero a una condizione. Ecco di cosa si tratta attraverso le parole esternate sul suo canale You Tube. VLAHOVIC RESTA? – « Può restare? È una domanda che mi avanzate in molti. Sì, può restare, ma soltanto se si decurta l’ingaggio, cosa che fino a questo momento non ha mai voluto fare. Comolli farà un tentativo: nella conferenza, ha aperto comunque a una possibile permanenza di Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com