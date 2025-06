Calciomercato Juve da sogno ad occasione | i bianconeri studiano il super colpo! Cosa può succedere nei prossimi mesi L’indiscrezione

Il calciomercato della Juventus si infiamma con un sogno che potrebbe diventare realtà: il super colpo tra i pali. Mentre i tifosi sognano, la dirigenza bianconera studia attentamente le mosse da fare, con lo scenario Donnarumma sempre più vicino a Torino. Nei prossimi giorni, un incontro cruciale potrebbe svelare le carte e cambiare le sorti del mercato estivo. Cosa succederà davvero? Rimanete con noi per scoprire tutte le novità.

Calciomercato Juve, i bianconeri studiano il super colpo! Donnarumma da sogno ad occasione di mercato: lo scenario. Tuttosport ha fornito un importante aggiornamento di calciomercato Juve sul fronte portieri. In attesa di definire il futuro di Perin, con i bianconeri già al lavoro per il suo sostituto, la dirigenza monitora anche la situazione di Donnarumma. Nei prossimi giorni è in programma un incontro cruciale con il PSG per il rinnovo. Il club bianconero ci proverà se Donnarumma dovesse diventare un’occasione di mercato: in caso di fumata nera, infatti, anche la Juve potrebbe fare un tentativo per il capitano della Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com