Calciomercato Inter una big di Serie A prova a insidiare i nerazzurri per Bonny | la situazione

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: mentre Bonny sembra ormai a un passo, una big di Serie A tenta di insidiare i nerazzurri per il talento del Parma. La corsa al centravanti diventa sempre più avvincente e ricca di colpi di scena. Con circa 25 milioni di euro in ballo, la trattativa si fa ancora più intensa. La sfida è aperta: chi otterrà il sì di Bonny? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi più recenti.

Calciomercato Inter, nonostante Bonny sembri sempre più vicino, una big di Serie A tenta di sorpassare i nerazzurri. I dettagli nel nostro articolo. Per l’ Inter sembra ormai in dirittura d’arrivo il colpo Bonny. Da tempo primo obiettivo per l’attacco, il centravanti del Parma con ogni probabilità sarà il prossimo colpo nerazzurro. Per portarlo a Milano, dovrebbero bastare circa 25 milioni di euro mentre il club meneghino ha già concordato tutti i dettagli per il contratto del francese. Insomma, un acquisto che si avvicina con il passare dei giorni, ma non sembra abbastanza per la resa della concorrenza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, una big di Serie A prova a insidiare i nerazzurri per Bonny: la situazione

