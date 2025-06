Calciomercato Inter riforma Chivu | 3 giocatori rimessi al centro del progetto Non vogliono più andare via

L’Inter si reinventa con la riforma Chivu, segnando un cambio di rotta deciso. Tre giocatori, tornati al centro del progetto, hanno già espresso la volontà di restare, sfidando le aspettative di addii e rivoluzioni. A soli 16 giorni dalla fine di Inzaghi, la squadra si prepara a una stagione diversa, più solida e ambiziosa. È l’inizio di una nuova era nerazzurra, fondata su rinascita e determinazione.

Calciomercato Inter, riforma Chivu e gerarchie azzerate: 3 giocatori rimessi al centro del progetto. Non vogliono più andare via. Sono passati solo 16 giorni dalla fine della gestione di Simone Inzaghi, ma in casa Inter è già iniziata una nuova era. Con l'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, si apre un capitolo diverso, fondato su una filosofia rinnovata. Sebbene il nuovo tecnico parta nel segno della continuità con il gruppo campione, è inevitabile un cambio di rotta che sta già rimescolando le carte in vista della nuova stagione e del Mondiale per Club. La novità più grande introdotta da Chivu è il superamento della netta divisione tra "esperti" e "giovani", così come tra titolari fissi e riserve.