Calciomercato Inter lui verso la cessione | dopo tre anni il club non lo aspetta più

Dopo tre anni di militanza, il futuro di uno dei protagonisti del centrocampo dell’Inter si profila in uscita. La società nerazzurra, sotto la guida di Cristian Chivu per la stagione 2025/2026, sembra pronta a fare importanti cambiamenti, puntando su una nuova interpretazione del ruolo di regista. La cessione di questo giocatore potrebbe rappresentare il primo passo di una rivoluzione tattica che promette di ridisegnare le strategie dell’Inter.

Una delle novità più significative dell'Inter di Cristian Chivu per la stagione 20252026 potrebbe arrivare dal cuore del gioco: la cabina di regia. Il nuovo tecnico ha un'interpretazione del ruolo di regista molto diversa da quella di Simone Inzaghi, una visione tattica che potrebbe portare a un clamoroso cambio di gerarchie e di interpreti nel centrocampo nerazzurro. L'ipotesi Barella regista: una suggestione concreta. A differenza del regista dinamico e mobile visto con Inzaghi (il turco Çalhano?lu nel mirino del Galatasaray ), Chivu predilige un centrocampista centrale con una posizione più fissa e geometrica, come già sperimentato nella sua esperienza al Parma.