Calciomercato Inter LIVE | Il Galatasaray insiste per Calhanoglu il Parma fissa il prezzo per Bonny

Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, tra i segnali di un interesse insistente del Galatasaray per Calhanoglu e il prezzo fissato dal Parma per Bonny. La Redazione vi tiene aggiornati in tempo reale su tutte le trattative, indiscrezioni e incontri che animano il mondo nerazzurro. La strategia del club, guidata dal direttore sportivo Piero Ausilio, mira a rafforzare la rosa con lungimiranza e precisione. Restate con noi, perché le novità sono appena cominciate.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - galatasaray - insiste

