Calciomercato Inter il punto sulla situazione di Calhanoglu | il futuro del turco potrebbe essere ancora a Milano

In un calciomercato infuocato, la posizione dell'Inter su Calhanoglu emerge come una vera e propria boccata d'aria fresca. La dirigenza nerazzurra ha infatti chiarito pubblicamente che il talento turco non si muoverà da Milano, rinnovando così la fiducia nel suo valore fondamentale. Un segnale forte in un periodo di grandi voci di mercato, che potrebbe ridisegnare gli equilibri della squadra. Vediamo insieme quali sono le ultime novità e cosa riserva il futuro di Hakan.

Calciomercato Inter, cosa risulta su Calhanoglu: la dirigenza nerazzurra non ha dubbi, le ultime. In un periodo caldo per il calciomercato Inter, il futuro di Hakan Calhanoglu sembra essere improvvisamente più chiaro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha categoricamente affermato che il centrocampista turco non è in vendita. Questo annuncio arriva in un momento in cui si stanno intensificando le speculazioni riguardo a possibili trasferimenti, soprattutto in relazione a presunti interessamenti da parte del Galatasaray. DA SKY SPORT – «Calhanoglu non è in vendita per l'Inter.

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

