Calciomercato Inter il Mondiale per Club decisivo per l’attacco | solo uno tra Pio Esposito e Carboni rimarrà

Il Mondiale per Club si conferma un crocevia cruciale per il futuro dell’attacco dell’Inter. Tra Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito si gioca la permanenza in nerazzurro, in un torneo che potrebbe definire le sorti del reparto offensivo. Con Lautaro Martinez e Thuram già protagonisti, le ambizioni dell’Inter si concentrano anche su giovani talenti pronti a lasciare il segno. Chi tra i due avrà la meglio? La risposta arriverà nelle prossime sfide.

Calciomercato inter, per il futuro dell'attacco sarà decisivo il Mondiale per Club. Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito si giocano la permanenza. Il futuro dell'attacco dell' Inter dipenderà dal Mondiale per Club. A partire per gli Stati Uniti, tra i calciatori del reparto avanzato, sono stati Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Sebastiano Esposito, Francesco Pio Esposito e Valentin Carboni. Come è noto, Marko Arnautovic e Joaquin Correa hanno salutato i nerazzurri prima della partenza per gli States, mentre Mehdi Taremi dovrà saltare tutta la competizione a causa della Guerra del Medio Oriente, che lo ha costretto a rimanere in Iran.

