Calciomercato Inter accelerazione sulla trattativa per Rasmus Hojlund

Il calciomercato dell’Inter accelera sulla trattativa per Rasmus Hojlund, con un pressing che si fa sempre più deciso. Il Manchester United ha stabilito una soglia di 45 milioni di euro sotto cui non scendere, ma l’interesse nerazzurro è forte, puntando a rinforzare l’attacco dopo le partenze di Correa e Arnautovic. La sfida è aperta: l’Inter desidera aggiungere qualità e quantità al reparto offensivo, consolidando così le proprie ambizioni.

C è un numero al di sotto del quale non intende andare: 45. Tanti sono i milioni di Euro a partire dai quali il Manchester United comincerà a considerare l'ipotesi di lasciare l'attaccante danese Rasmus Hojlund libero di cambiare lido. Un'operazione che interessa molto da vicino l'Inter, interessato a dare ulteriore linfa al suo reparto avanzato dopo le partenze di J oaquin Correa e Marko Arnautovic e in appoggio a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. A questo si aggiunge la tegola di Mehdi Taremi, impossibilitato a partire dall'Iran a causa della guerra. A dare conto della possibile accelerazione dei nerazzurri per l'attaccante scandinavo è La Gazzetta dello Sport.