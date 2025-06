Calciomercato il nuovo Milan di Allegri con Modric e Xhaka | VIDEO

Il calciomercato estivo sta trasformando il Milan di Allegri in una squadra ancora più competitiva. Con l’innesto di stelle come Modric e Xhaka, il nuovo progetto rossonero si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi. La formazione prende forma, e i tifosi sognano già grandi traguardi. Scopriamo insieme come potrebbe essere il Milan che scalpita per la prossima stagione!

Prende forma il nuovo Milan di Massimiliano Allegri in questo calciomercato estivo: ecco quale potrebbe essere - ad oggi - la formazione. Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri prende forma. Proviamo a schierarlo in campo con i nuovi acquisti arrivati (o che stanno per arrivare) in questa sessione di calciomercato. Rivoluzione a centrocampo con Luka Modric e Granit Xhaka, l'attacco non cambia: ecco il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, il nuovo Milan di Allegri con Modric e Xhaka | VIDEO

