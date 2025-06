Calciomercato il Milan accelera per Xhaka | l’ostacolo e una possibile chiave

Il calciomercato in fermento: il Milan accelera per Xhaka, pronto a sorprendere i tifosi. Dopo aver ottenuto il via libera dal giocatore, i rossoneri intensificano le trattative con il Bayer Leverkusen, cercando di superare l’ostacolo chiave. Il futuro di Xhaka potrebbe scrivere un nuovo capitolo a San Siro, ma tutto dipende dall’accordo finale tra le parti. Restate sintonizzati, perché l’estate promette emozioni e colpi di scena!

Granit Xhaka potrebbe passare dal Bayer Leverkusen al Milan in questo calciomercato estivo: lui ha detto di sì. Ora pressing sul club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan accelera per Xhaka: l’ostacolo e una possibile chiave

