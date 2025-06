Calciomercato estero il Siviglia cambia allenatore! UFFICIALE il ritorno in Andalusia di Almeyda

Il calciomercato estero riserva sempre sorprese emozionanti, e questa volta tocca al Siviglia, che ufficializza il ritorno di Almeyda come nuovo allenatore. Con una carriera ricca di successi, l’argentino si prepara a guidare la squadra per le prossime tre stagioni, portando passione e competenza direttamente dall’Argentina all’Andalusia. Un ritorno atteso, che potrebbe rivoluzionare le sorti del club e regalare nuove emozioni ai tifosi.

Il Siviglia ha ufficializzato l'arrivo di Matías Almeyda come nuovo allenatore per le prossime tre stagioni, a partire dal 1° luglio 2025. Il tecnico argentino, classe 1973, torna così in Andalusia dopo l'esperienza da calciatore nella stagione 199697, questa volta alla guida .

