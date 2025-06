Calciomercato Como si cerca in Spagna Dal Real Betis occhi puntati su Abde e Ricardo Rodriguez!

Il calciomercato del Como si infiamma, con sguardi puntati verso la Spagna! Dopo l’eccezionale acquisto di Martin Baturina, il club non si ferma e punta i riflettori su Abde e Ricardo Rodriguez dal Real Betis. La strategia del Como mira a rinforzare la rosa e a sorprendere anche in questa sessione di mercato. Riuscirà il team a regalarsi altri colpi di scena? Solo il tempo lo dirà...

Il calciomercato del Como è in pieno fermento. Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Martin Baturina dalla Dinamo Zagabria per 25 milioni di euro, già diventato uno dei colpi più importanti dell'estate, il club guidato da Cesc Fabregas continua a .

