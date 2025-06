Calciomercato Bologna | Beukema e Lucumi il futuro della difesa in bilico

Il calciomercato del Bologna si scalda con le manovre sul futuro difensivo, tra beukema e lucumi. La possibile partenza di Orsolini verso il Fenerbahçe accende i riflettori, ma la vera sfida resta la linea a 4: due estati fa, l’arrivo di Beukema ha segnato la svolta, e ora tutto dipende da come il club gestirà la coppia centrale. In un’estate cruciale, le mosse per blindare la difesa saranno determinanti per il prossimo campionato.

Riccardo Orsolini al Fenerbahce pare sia una tentazione di Mourinho: nel dubbio è un’idea bocciata in partenza dal Bologna. Se dalle suggestioni passiamo alle cose concrete è doveroso affrontare però il tema difesa. Due estati fa, a Valles, potere lavorare con il neo arrivato Beukema fin dal primo giorno di ritiro fu una delle chiavi della grande stagione di Thiago Motta. La scorsa estate anche Vincenzo Italiano ha sperimentato sulla propria pelle quanto sia strategico avere la difesa a pieno regime fin dall’inizio. Quel Bologna, per un paio di settimane orfano di Lucumi nel post Coppa America, nelle amichevoli costrinse Beukema a fare coppia con l’acerbo Ilic, tanto che il club ci mise una toppa con Erlic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato Bologna: Beukema e Lucumi, il futuro della difesa in bilico

In questa notizia si parla di: bologna - difesa - beukema - calciomercato

Calciomercato Bologna: fari su Piccoli per l’attacco e Bijol per la difesa. I rossoblù sognano il doppio colpo per un futuro da protagonisti - Il Bologna si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, puntando su giovani talenti come Piccoli in attacco e Bijol in difesa.

Primo assalto da 30 milioni per #Beukema, ma il #Bologna alza la posta a 40! Il #Napoli vuole chiudere per rinforzare la difesa di #Conte. Trattativa calda in arrivo! #Calciomercato #SerieA #TransferNews #Difesa Vai su Facebook

#Calciomercato | @OfficialASRoma, per la difesa si proverà a chiedere al Bologna Beukema e Lucumí Vai su X

Calciomercato Bologna: Beukema e Lucumi, il futuro della difesa in bilico; Bologna, una difesa in fermento dal calciomercato: i nomi che piacciono; Beukema resta blindato: il Bologna dice no a 30 milioni, Napoli respinto. Si valuta Ez Abde per le fasce | Calciomercato.

Calciomercato Bologna: Beukema e Lucumi, il futuro della difesa in bilico - Il Bologna resiste alle offerte per Beukema e Lucumi, pilastri della difesa. Scrive sport.quotidiano.net