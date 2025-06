Calciomercato | blitz per Williams pagano la clausola

Il calciomercato si infiamma con un blitz improvviso: Nico Williams, giovane promessa dell’Athletic Bilbao, potrebbe lasciare la Spagna per una grande squadra europea. Dopo aver brillato nell’ultima stagione, il suo futuro sembra ormai scritto e le sirene di club prestigiosi sono forti. La clausola rescissoria potrebbe essere pagata e l’attaccante si prepara a un nuovo capitolo. Ecco tutti i dettagli di questa operazione che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo.

L’attaccante spagnolo nella prossima sessione di calciomercato potrebbe lasciare l’Athletic per approdare in una big: ecco tutti i dettagli Dopo un’altra stagione da protagonista con l’ Athletic Bilbao, Nico Williams sembra essere pronto al grande salto. A gennaio si era parlato di un possibile interessamento del Napoli nei confronti dello spagnolo, ma alla fine le richieste del giocatore hanno portato ADL a fare un passo indietro. Ora, però, ci sono delle novità molto importanti tanto che l’agente avrebbe incontrato una squadra per il primo punto della situazione. (Ansa) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it