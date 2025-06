Calcio le reazioni su Rino Gattuso CT della Nazionale | i dubbi di Donadoni e De Biasi

Le reazioni sulla nomina di Rino Gattuso come nuovo ct della Nazionale italiana hanno acceso un vivace dibattito tra esperti e tifosi. Donadoni e De Biasi, due figure di spicco nel calcio italiano, non sono rimasti in silenzio, esprimendo i loro dubbi e aspettative. La scelta della FIGC, che ha deciso di affidare la panchina azzurra a Gattuso, suscita ora riflessioni sul futuro del nostro calcio, segno di un cambiamento che potrebbe...

Non sono mancate le reazioni sulla scelta della FIGC legata al nuovo Commisario Tecnico della Nazionale italiana di calcio. Esonerato Luciano Spalletti, si è optato per Rino Gattuso, campione del mondo del 2006 con la maglia azzurra, che ha cercato in questi anni di farsi strada da allenatore, mettendo sulla panchina sulle grandi doti caratteriali, abbinate chiaramente alle conoscenze tecnicotattiche. A pronunciarsi sono stati due allenatori di grande esperienza e con impegni con le nazionali alle spalle. A Intervenire a Radio Anch’io Sport su Radio 1 è stato in primis Roberto Donadoni, in passato allenatore dell’Italia: “ Sono contento per Gattuso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, le reazioni su Rino Gattuso CT della Nazionale: i dubbi di Donadoni e De Biasi

In questa notizia si parla di: calcio - reazioni - rino - gattuso

Sampdoria nel baratro: le reazioni in politica, nel mondo del calcio e tra i tifosi. Gravina (Figc): “Grave perdita” - La Sampdoria vive un momento critico, con reazioni che si susseguono nel mondo della politica e del calcio.

Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico dell'Italia. Lo ha annunciato la federcalcio. L'allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l'Hotel Parco dei Principi a Roma. "Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l'azzurro per l Vai su Facebook

Gattuso nuovo Ct della Nazionale, un «motivo di orgoglio per la Calabria»; Il calabrese Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore dell'Italia - Reazioni; Rino Gattuso nuovo ct della Nazionale, Gravina: «Simbolo del calcio italiano». Giovedì 19 la presentazione a R.

Retroscena Gattuso, perché Gravina ha scelto Rino ct. Tutti i dettagli sul contratto - Ieri è arrivato l'annuncio ufficiale della Figc, giovedì verrà presentato a Roma: é l'uomo che deve riportare l'Italia alla fase finale dei Mondiali ... Scrive msn.com

Gattuso ct azzurro, l'entusiasmo del governatore Occhiuto - Tante le reazioni, in Calabria, alla nomina di Gattuso commissario tecnico della nazionale di calcio. Riporta rainews.it