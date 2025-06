Calcio dilettanti | novità e conferme per AM Aglianese e altre squadre

Il countdown per la nuova stagione del calcio dilettanti è ormai quasi terminato: il 1° luglio si apriranno le porte a un nuovo entusiasmante campionato, con numerose novità e conferme. L’attenzione si concentra sull’AM Aglianese, che oggi alle ore 12 svelerà l’organigramma societario, promettendo un futuro ricco di ambizioni e successi. Il mercato si infiamma, e le squadre sono pronte a dare il meglio per questa avvincente stagione.

Il prossimo 1 luglio, quando inizierà la nuova stagione del calcio dilettanti, è sempre più vicino. E le operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita, entreranno nel vivo. Si parte dalla Prima categoria ed in particolare dall'AM Aglianese, che proprio oggi a mezzogiorno presenterà l'organigramma societario: il direttore generale sarà l'esperto Vincenzo Esposito, con Fabrizio Spagnuolo direttore tecnico, Antonio Lo Iacono direttore sportivo e Alessandro D'Ambrosio responsabile del settore giovanile. A livello di prima squadra, la dirigenza ha ufficializzato un nuovo giocatore a disposizione di mister Mirco Matteoni: si tratta dell'esterno Federico Marseglia, che in passato ha giocato con Valdinievole Montecatini e Firenze Ovest in Eccellenza.

