Calciatori granata e staff intossicati Napoli | Episodio gravissimo si rinvii la gara di ritorno

Un episodio gravissimo che ha sconvolto il mondo del calcio: calciatori e staff della Salernitana colpiti da intossicazione alimentare durante la trasferta a Genova. L’intera comunità si stringe intorno ai protagonisti, augurando loro una pronta guarigione. La salute viene prima di tutto, e per tutelare l’incolumità di tutti, si chiede che la gara di ritorno venga rinviata. La sicurezza deve essere sempre la priorità assoluta.

"Esprimo i migliori auguri ai calciatori ed ai membri staff della Salernitana affinchĂ© possano rapidamente ristabilirsi dalla debilitante intossicazione alimentare patita durante la trasferta di Genova". Lo dichiara il sindaco Vincenzo Napoli dopo quanto accaduto al rientro a Salerno dopo la.

Salernitana, sospetta intossicazione alimentare per calciatori e staff dopo la partita: diversi ricoverati in ospedale - Dopo la difficile sconfitta contro la Sampdoria, la Salernitana si trova ad affrontare un’altra emergenza: 14 membri tra calciatori e staff sono stati colti da sospetta intossicazione alimentare al ritorno a Salerno, con alcuni ricoverati in ospedale.

