Cala il sipario sul Letterando Fest | riflettori accesi su quello che sta accadendo a Gaza

clima vibrante e riflessivo di questa manifestazione, portando il pubblico a confrontarsi con le realtà più dure e complesse del nostro tempo. Un finale che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, ricordandoci ancora una volta l’importanza di usare l’arte come strumento di denuncia e speranza. La cultura, infatti, continua a essere un ponte tra mondi diversi, unendo e illuminando le vie dell’umanità.

Si è conclusa ieri sera, con la rappresentazione teatrale di "Quando cade l'acrobata entrano i clown", la sedicesima edizione del Letterando in Fest, improntata sul tema "Corpi". In scena ieri sera Salvatore Venezia e Annarita Maretta, in un lavoro, diretto dallo stesso Venezia, che riprende il.