Cagliari scelto il nuovo direttore sportivo! La pista che porta all’ex Frosinone si fa sempre più concreta

Cagliari si prepara a scrivere un nuovo capitolo sportivo con l'ingresso di Guido Angelozzi come prossimo direttore sportivo. La trattativa, sempre più concreta, segna un passo importante verso un futuro ricco di ambizioni e rinnovamento. L'operazione potrebbe portare nuovo slancio alla squadra, rafforzando le strategie e le ambizioni del club rossoblù. Resta da seguire per scoprire come questa svolta influenzerà il cammino dei sardi.

Cagliari, scelto il nuovo direttore sportivo dei rossoblù! La pista che porta a Guido Angelozzi si fa sempre più concreta: le ultimissime Il Cagliari è vicino a un cambio significativo alla guida della sua area sportiva: Guido Angelozzi è ormai a un passo dal diventare il nuovo direttore sportivo, prendendo il posto di Nereo Bonato. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari, scelto il nuovo direttore sportivo! La pista che porta all’ex Frosinone si fa sempre più concreta

