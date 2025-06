Cagliari nuovo stadio da 210 milioni di euro | progetto e cosa manca per i lavori

Il nuovo stadio di Cagliari, un investimento da 210 milioni di euro, sta per diventare realtà dopo un decennio di attese e sfide. Con tutti i presupposti amministrativi definiti, il progetto si avvicina a una svolta epocale, portando nuova linfa alla città e al suo patrimonio sportivo. Il Ministro Andrea Abodi ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, avvicinandoci finalmente alla realizzazione di un simbolo di rinascita e passione. Quest’anno...

Il progetto del nuovo stadio di Cagliari ha finalmente raggiunto una fase decisiva. Dopo dieci anni di discussioni e rallentamenti, si è arrivati alla definizione di tutti i presupposti amministrativi per dare il via ai lavori. A confermare il momento storico è stato il Ministro dello Sport Andrea Abodi durante un evento a Alghero: “Oggi siamo arrivati a tutti i presupposti amministrativi per veder nascere lo stadio del Cagliari. Quest’anno spegniamo la decima candelina da quando abbiamo iniziato a parlarne. Nei prossimi mesi sono convinto che inizieranno i lavori”. Attualmente il Cagliari calcio gioca le sue partite all’ Unipol Domus, impianto che doveva essere temporaneo in attesa dei lavori per il nuovo stadio sulle ceneri del vecchio Sant’Elia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cagliari, nuovo stadio da 210 milioni di euro: progetto e cosa manca per i lavori

In questa notizia si parla di: cagliari - stadio - progetto - lavori

Cassano strasicuro: “Se a Napoli succede l’imprevisto, sai il Cagliari quando esce dallo stadio?” - Antonio Cassano si esprime con sicurezza riguardo alla corsa scudetto tra Napoli e Inter, ma non manca di lanciare un avvertimento sul possibile imprevisto.

Arriva un nuovo via libera per il progetto del futuro stadio di Cagliari https://www.sardiniapost.it/cronaca/nuovo-stadio-del-cagliari-la-regione-sblocca-50-milioni-avanti-con-il-progetto-intitolato-a-gigi-riva/?fbclid=IwY2xjawK3jxhleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETE5Q Vai su Facebook

Cagliari, nuovo stadio da 210 milioni di euro: progetto e cosa manca per i lavori; Nuovo stadio del Cagliari, dalla Regione 50 milioni per il grande progetto; Nuovo stadio del Cagliari: tutto su costi, tempistiche e progetto.

Cagliari, nuovo stadio da 210 milioni di euro: progetto e cosa manca per i lavori - Cagliari potrebbe avere finalmente un nuovo stadio che sostituirà lo storico Sant’Elia e verrà dedicato alla memoria di Gigi Riva. Riporta quifinanza.it

Nuovo Stadio Cagliari, passetti in avanti in tale ottica! Ecco cosa è emerso sulla questione: le ultimissime - Le ultime novità emerse rivelano questo: il punto Un’importante svolta si è concretizzata per il progetto del nuovo stadio del Cag ... Scrive cagliarinews24.com