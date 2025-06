Cagliari | Nereo Bonato pronto a lasciare dopo l’arrivo di Fabio Pisacane Adopo verso l’Inghilterra Viola lascerà i sardi Piccoli resterà rossoblù?

Il Cagliari si prepara a una nuova avventura con Fabio Pisacane in panchina, mentre le voci di mercato infiammano l’isola. Dopo l’arrivo dell’allenatore, si fanno sempre più insistenti le ipotesi di cessioni importanti, tra cui quella di Nereo Bonato, pronto a lasciare i sardi e trasferirsi in Inghilterra. La prima sfida del nuovo ciclo rossoblù riguarda proprio questa decisione, fondamentale per definire le strategie di una stagione che promette emozioni.

Il Cagliari del neo allenatore Fabio Pisacane sta iniziano a programmare la stagione 202526. La prima situazione da risolvere è quella inerente. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Cagliari, è ufficiale il nuovo allenatore: Fabio Pisacane firma fino al 2026 - Il Cagliari annuncia con entusiasmo la nuova era: Fabio Pisacane, simbolo di passione e dedizione, è il nuovo allenatore della squadra, firmando un contratto fino al 2026.

? Cagliari: Fabio Pisacane sarà il nuovo allenatore! Gianluca Di Marzio è sicuro, dopo l’ottimo lavoro con la Primavera, sarà lui a guidare i rossoblù in Serie A ? Si va verso l’addio del ds Nereo Bonato: aria di rivoluzione ad Assemini Il nostro lavor Vai su Facebook

Cagliari: Nereo Bonato pronto a lasciare dopo l’arrivo di Fabio Pisacane. Adopo verso l’Inghilterra, Viola lascerà i sardi. Piccoli resterà rossoblù?; Come sarà il Cagliari di Fabio Pisacane?; Cagliari, ora è ufficiale: Fabio Pisacane è il nuovo allenatore.

Cagliari, incontro tra mister Pisacane e il probabile Ds Angelozzi. Ecco cosa è emerso: le ultimissime - Cagliari, il tecnico Fabio Pisacane e il presunto Ds Guido Angelozzi si sono incontrati nella città di Napoli. Secondo cagliarinews24.com

Cagliari, Nicolas Viola ai saluti: non fa parte del progetto di Pisacane - Il centrocampista calabrese, arrivato nell’Isola nel luglio 2022, lascia dopo tre anni. Da unionesarda.it