Cagliari morto in ospedale 61enne accoltellato dalla moglie

Una tragedia scosse Maracalagonis, nel Cagliaritano, quando un uomo di 61 anni fu brutalmente accoltellato dalla moglie in casa. Nonostante i tentativi di soccorso e il tempestivo intervento dei vicini, le ferite riportate si rivelarono fatali. Un episodio che apre una dolorosa riflessione sulla violenza domestica e sull'importanza di intervenire tempestivamente per proteggere le vittime. La cronaca ci ricorda quanto sia essenziale sensibilizzare e agire contro ogni forma di abuso.

(Adnkronos) – Non ce l’ha fatta il 61enne accoltellato più volte dalla moglie in casa di Maracalagonis, nel Cagliaritano. Nella notte tra venerdì e sabato la donna lo aveva colpito con un coltello da cucina su addome, schiena, braccia e gambe. L’uomo era riuscito a richiamare l’attenzione dei vicini che avevano dato l’allarme. Mentre il . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: 61enne - accoltellato - moglie - cagliari

Il corpo senza vita di un ragazzo di 16 anni è stato trovato all'alba di oggi nelle acque davanti al porticciolo turistico di Su Siccu, a Cagliari. La vittima si chiamava Mariano Olla, era originario di Cagliari ma da qualche anno viveva a Sestu. Il cadavere è stato re Vai su Facebook

Cagliari, morto in ospedale 61enne accoltellato dalla moglie; Maracalagonis, muore il 61enne accoltellato dalla moglie due giorni fa; Accoltellato dalla moglie, non ce l’ha fatta: è morto al Brotzu il 61enne di Maracalagonis.

Cagliari, morto in ospedale 61enne accoltellato dalla moglie - Non ce l’ha fatta il 61enne accoltellato più volte dalla moglie in casa di Maracalagonis, nel Cagliaritano. Come scrive msn.com