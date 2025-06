Cafu | Modric è proprio un colpo da Milan Ecco perché | VIDEO

Il Milan torna a stupire con un colpo da maestro: l'arrivo di Luka Modric, uno dei centrocampisti più egoristici del mondo. Marcos Cafu, leggenda rossonera, ha espresso entusiasmo e ammirazione per questa mossa strategica, confermando che si tratta di un acquisto da Milan. Scopri perché questa firma rappresenta una svolta importante e come il passato e il presente si incontrano in questa operazione sorprendente. Ecco tutto nel video esclusivo!

Marcos Cafu, ex terzino del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' del prossimo arrivo di Luka Modric in rossonero. Il video. La leggenda di Milan e Roma Cafu, ha parltoa in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' di Luka Modric, il nuovo acquisto rossonero. Il brasiliano è rimasto sorpreso: "È un colpo da Milan, ha esperienza e gli auguro tanta fortuna". Guarda il video con le dichiarazioni del 'Pendolino'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cafu: “Modric è proprio un colpo da Milan. Ecco perché” | VIDEO

In questa notizia si parla di: milan - cafu - modric - colpo

Milan, rinforzo da 45mln dal Brasile: è il nuovo Cafù - Il Milan è in cerca di nuovi rinforzi per rinvigorire la propria rosa e ha messo nel mirino un giovane talento brasiliano, già paragonato al leggendario Cafù.

Cafu: “Modric? Un colpo da Milan. Un leader con il calcio nel sangue” #SempreMilan #ACMilan #Milan Vai su X

“L’età non conta”: il pensiero di Cafu su Modric, prossimo acquisto del Milan ? Vai su Facebook

Cafu: Modric? Un colpo da Milan, ecco perché...; Cafu: “Modric? Un colpo da Milan. Un leader con il calcio nel sangue”; Reijnders via, ma in compenso arriverà Modric. Cafu: È un leader nato. Per lui l'età non conta.

Cafu, ex terzino del Milan, ha analizzato il ritorno di Allegri in rossonero e non solo: le dichiarazioni del brasiliano - Cafu, ex terzino del Milan, ha analizzato il ritorno di Allegri in rossonero e non solo: le dichiarazioni del brasiliano Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Milan Marcos Cafu ha dichiarato: ... milannews24.com scrive