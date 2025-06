Caffè Alzheimer Diffuso in tour | incontro di aggiornamento a Brescia

Martedì, nella suggestiva cornice della Rsa Vittoria a Brescia, si svolgerà l’evento "Caffè Alzheimer Diffuso in tour", un incontro di aggiornamento dedicato a professionisti e familiari coinvolti nella lotta contro questa malattia. Organizzato da Fondazione Maratona Alzheimer e collaborazioni di prestigio, sarà un’occasione imperdibile per condividere conoscenze, esperienze e strategie innovative. Non mancate: insieme possiamo fare la differenza nella vita di chi affronta questa sfida.

Si svolgerà martedì, dalle 10 alle 13, nella Rsa Vittoria, Via Calatafimi, 1 a Brescia l'iniziativa Caffè Alzheimer Diffuso in tour, organizzata da Fondazione Maratona Alzheimer, in collaborazione con Associazione Italiana di Psicogeriatria, Fondazione Iret, Fondazione Poliambulanza di Brescia e.

