Cadorefrana | persone bloccate in casa

Una frana improvvisa ha colpito la frazione di Cancia nel Cadore, bloccando molte persone nelle loro abitazioni e interrompendo la viabilità sulla statale 51 di Alemagna. Nonostante i primi timori, alcune persone sono rimaste intrappolate tra i detriti, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per metterle in salvo. La situazione è ancora in evoluzione: aggiornamenti seguiranno non appena disponibili, ma intanto si consolida l’impegno delle squadre di emergenza.

1.25 Una frana ha colpito ieri sera la frazione di Cancia di Cadore (Belluno),invadendo anche la statale 51 di Alemagna Alcune persone, contrariamente alle prime indicazioni, sono rimaste intrappolate nelle loro case a causa dei detriti, secondo quanto riferito dall'assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin. Non si conosce ancora il numero degli abitanti coinvolti. I vigili del fuoco sono al lavoro per liberarli. Il crollo è stato causato da un violento temporale che ha scaricato 50 mm di pioggia in mezz'ora. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: cadore - frana - persone - bloccate

Frana la montagna tra San Vito di Cadore e Cortina: il crollo sulla Croda Marcora visto dalla Statale 51 - Un’imponente frana sulla Croda Marcora ha scosso la tranquillità tra San Vito di Cadore e Cortina, visibile dalla suggestiva Statale 51.

Il crollo da Cima Marcora, tra San Vito e Cortina, dopo due ore di pioggia. Non si hanno notizie di persone coinvolte. Enorme nube di polvere sulla vallata immortalata da molte persone Vai su Facebook

Frana in Cadore, persone bloccate nelle case; Frana in Cadore, persone bloccate nelle case; Frana in Cadore, persone bloccate nelle case.

Frana in Cadore, persone bloccate nelle case - Alcune persone sono rimaste bloccate nelle loro case dai detriti della frana che stasera ha interessato la frazione di Cancia di Cadore (Belluno), invadendo anche la 51 di Alemagna. Secondo ansa.it