cadono calcinacci dal soffitto dopo un attimo il crollo residente salvo per miracolo

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche, ma grazie alla prontezza di un residente di Capraia e Limite, il crollo è stato evitato. La sua tempestiva segnalazione ha permesso di mettere in allerta le autorità e di mettere in sicurezza l’abitazione, evitando una catastrofe. La vicenda evidenzia quanto possa essere cruciale l'attenzione ai segnali di pericolo nelle nostre case, ricordandoci che la prevenzione salva vite.

Capraia e Limite, 16 giugno 2025 – Si è accorto in tempo che qualcosa non andava e ha evitato il peggio. È stato lo stesso residente, un uomo di circa sessant’anni, a dare l’allarme dopo aver visto cadere i primi calcinacci dal soffitto di casa (piano terra e primo piano). Poco dopo le prime avvisaglie, parte del solaio ha ceduto, colpendo due vani essenziali: la cucina e il bagno al pian terreno. L’episodio si è verificato ieri, intorno alle 8, in una palazzina di piazza Amedeo Fontana, nel centro storico di Limite sull’Arno. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, sul posto con una squadra del distaccamento di Empoli, ha permesso di mettere in sicurezza l’area e di effettuare le prime verifiche strutturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it