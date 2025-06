Cade nel Ticino a Turbigo e annega | la vittima è un 45enne di Cameri

Una giornata di relax trasformata in tragedia: nel pomeriggio di sabato 14 giugno, un uomo di 45 anni di Cameri ha perso la vita annegando nel Ticino a Turbigo. Alcuni passanti hanno assistito al suo tentativo di nuotare, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Un dramma che scuote la comunità e ci ricorda quanto sia importante la sicurezza in acqua. La vicenda è ora al centro delle indagini, cercando di ricostruire i dettagli di questa tragica perdita.

Sarebbe un 45enne di Cameri l'uomo che nel pomeriggio di sabato 14 giugno è annegato nel Ticino. La tragedia è avvenuta a Turbigo, dove alcuni passanti intorno alle 16 hanno notato un uomo che barcollava e poi cadeva in acqua in localitĂ Tre Salti. L'uomo avrebbe cercato di nuotare per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Cade nel Ticino a Turbigo e annega: la vittima è un 45enne di Cameri

In questa notizia si parla di: ticino - turbigo - 45enne - cameri

Turbigo, cade nel Ticino e prova a salvarsi nuotando: tutto inutile, morto un trentenne - Una calda giornata d’estate si trasforma in tragedia a Turbigo, dove un giovane di circa 30 anni ha perso la vita tentando di salvarsi nel Ticino.

Identificata la vittima dell’#annegamento di ieri in località Tre Salti: è un 45enne di #Cameri #Turbigo #VigilidelFuoco #Carabinieri Vai su Facebook

Cade nel Ticino a Turbigo e annega: la vittima è un 45enne di Cameri; Turbigo, cade nel Ticino e prova a salvarsi nuotando: tutto inutile, morto un trentenne; Morto nel Ticino: era un 45enne di Cameri.

Turbigo, cade nel Ticino e prova a salvarsi nuotando: tutto inutile, morto un trentenne - Un passante è riuscito a recuperarlo e portarlo a riva, praticandogli il massaggio cardiaco senza però avere successo ... Segnala msn.com

Turbigo, salvato cigno al Ticino - Invece per fortuna la storia del cigno che da qualche giorno si trovava a Turbigo nei pressi del Ticino si è conclusa con un lieto fine. ilgiorno.it scrive