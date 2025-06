Cade la Giunta del sindaco Binatti a Trecate arriva il commissario

Comune di Trecate, arriva il commissario che garantirà stabilità e continuità amministrativa. Dopo le dimissioni di nove consiglieri su 16 e la caduta del sindaco Binatti, l'intervento della Prefettura rappresenta una svolta cruciale per la città. Per i prossimi mesi a guidare il Comune sarà un commissario straordinario, chiamato a mantenere l’ordine e preparare il terreno per nuove elezioni. La comunità trecatese attende con fiducia questo nuovo capitolo.

Commissariato il Comune di Trecate. Dopo le dimissioni di nove consiglieri su 16, che hanno portato alla caduta del sindaco Federico Binatti, la Prefettura ha sospeso, per un periodo non superiore a 90 giorni, il Consiglio comunale e ha nominato il commissario. Per i prossimi mesi a guidare il.

