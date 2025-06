Caccia agli stagionali in riviera | Manca personale specializzato

La carenza di personale stagionale in riviera resta un ostacolo, ma quest’anno si percepisce un miglioramento rispetto alle estati passate. Albergatori, operatori balneari e ristoratori affrontano ancora sfide, tuttavia la tendenza verso una soluzione sostenibile promette un’estate più fluida e meno problematica. La chiave del successo sarà l’innovazione e l’adattamento per garantire servizi di qualità, anche in un contesto di personale ridotto.

La carenza di lavoratori stagionali continua ad essere uno dei principali problemi dell'estate anche nel 2025, tuttavia la sensazione è che il punto critico delle estati scorse sia stato superato. Certo, ci sono ancora parecchi albergatori, operatori balneari e titolari di bar e ristoranti, i quali si trovano in difficoltà e tuttora non sanno come fare a poter garantire il servizio, ma complessivamente la garanzia del giorno libero e la tendenza a trattamenti migliori da parte dei datori di lavoro, sembra aver fatto bene al comparto turistico. Alfonso Maini, presidente di Adac Federalberghi, affronta la questione in maniera diretta: "Quest'anno ci sono meno problematiche, anche se viene sempre meno la disponibilità di personale qualificato, perchè la stagione in riviera è troppo corta, appena tre mesi, mentre in altre destinazioni riescono a lavorare cinque mesi, come ad esempio Jesolo e al Lago di Garda, per non parlare della montagna dove in alcune località lavorano tutto l'anno.

