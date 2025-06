Buon Compleanno Noemi – 13 anni Senza Mai Arrendersi | una serata indimenticabile all' auditorium Sirena

Ieri sera, all'auditorium Sirena, si è celebrato un momento indimenticabile: la decima edizione di “Buon Compleanno Noemi – 13 anni senza mai arrendersi”. Un evento emozionante, sold-out annunciato, che ha riunito amici, familiari e sostenitori per onorare il coraggio e la determinazione di Noemi. Organizzato dall’associazione Progetto Noemi in collaborazione con Uao Spettacoli e il Kiwanis Club Chieti-Pescara G.D’Annunzio, questa serata ha dimostrato come l’unione possa superare ogni ostacolo.

