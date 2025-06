Bunker antiatomico sede della prima Ryder cup casa dei bianconeri | dentro al ritiro della Juve

Nel cuore della West Virginia, tra le imponenti strutture del bunker antiatomico e la storica sede della Ryder Cup, la Juventus si prepara per il Mondiale per Club. Un ambiente unico, tra tradizione e innovazione, che accompagnerà i bianconeri durante la prima fase degli allenamenti sotto la guida di Tudor. Un luogo che promette di essere il palcoscenico ideale per una sfida internazionale all’altezza delle aspettative.

I bianconeri svolgeranno la prima parte degli allenamenti in occasione del Mondiale per Club in West Virginia: le strutture che ospiteranno la squadra di Tudor.

