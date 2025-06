Bullismo e discriminazione a scuola la denuncia di una madre nel Veneziano | Escluso e picchiato ora mio figlio è in cura da uno psicologo

Il dramma di un giovane veneziano mette in luce il grave problema del bullismo e della discriminazione a scuola. La madre denuncia con coraggio l’isolamento, le aggressioni e l’esclusione che hanno segnato la vita del suo quindicenne, ora in cura da uno psicologo. La sua storia è un richiamo urgente all’attenzione e all’azione per proteggere i diritti dei più vulnerabili e promuovere un ambiente scolastico inclusivo.

Bullizzato, isolato e infine escluso da un’attività scolastica fondamentale.  È lo sfogo amaro di una madre dell’entroterra veneziano che ha deciso di intraprendere un’azione legale contro tutor e dirigente scolastico, dopo che il figlio quindicenne, iscritto a un istituto professionale, è stato emarginato e picchiato a scuola. Il ragazzo, con una lieve disabilità cognitiva diagnosticata anni fa, aveva sempre mostrato grande passione per il lavoro nel settore della ristorazione. Ma lo scorso maggio, mentre i compagni partecipavano al servizio di catering per l’evento “Miss Aurora 2025”, a lui è stato impedito di prendervi parte. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Bullismo e discriminazione a scuola, la denuncia di una madre nel Veneziano: «Escluso e picchiato, ora mio figlio è in cura da uno psicologo»

