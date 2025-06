Buffon ha minacciato le dimissioni in caso di ritorno di Mancini e Gravina ha obbedito La Sicilia

La scena del calcio italiano si infiamma: Buffon, con fermezza, ha minacciato le dimissioni se Mancini fosse tornato alla guida della Nazionale. La decisione di Gravina di affidare il ruolo a Gattuso sembra aver ricevuto il suo via libera, grazie alla posizione decisa del leggendario portiere. Un gesto che sottolinea le tensioni e le scelte strategiche nel mondo del pallone, lasciando gli appassionati a chiedersi quali altre sorprese riserverà il futuro azzurro.

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha scelto Gennaro Gattuso come nuovo ct della Nazionale italiana. Era stato fatto presente che poteva esserci un Mancini-bis, ma a quanto pare il capo delegazione Gigi Buffon ha minacciato le dimissioni in caso di ritorno del Mancio. È quanto scrive il quotidiano La Sicilia. Buffon aveva minacciato le dimissioni se Gravina avesse reintegrato Mancini come ct. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia: Una parte consistente dello spogliatoio – incluso alcuni dei senatori – aveva espresso il desiderio di rivedere Roberto Mancini sulla panchina azzurra, individuandolo come unica figura in grado di ricostruire autorità e coesione dopo il declino degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Buffon ha minacciato le dimissioni in caso di ritorno di Mancini, e Gravina ha obbedito (La Sicilia)

