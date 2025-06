Bsc Big Mat Grosseto cede alla Fortitudo Bologna in gara-due | 3-4 il finale

Il Bsc Big Mat Grosseto lotta fino all'ultimo respiro contro la temibile Fortitudo Bologna, ma alla fine deve arrendersi 3-4 in gara due. Nonostante le sfide e le decisioni arbitrali controverse, i maremmani dimostrano cuore e determinazione. Con questa vittoria, gli emiliani di Fabio Betto conquistano il terzo posto in classifica, consolidando la loro posizione in campionato e alimentando l'entusiasmo per le prossime sfide.

Il Bsc Big Mat Grosseto si deve inchinare alla Fortitudo Bologna anche in gara-due (3-4 il finale), ma la squadra di Enrico Vecchi ha dato del filo da torcere agli emiliani fino alla fine, seppur in formazione rimaneggiata. Un match contraddistinto anche da molte incertezze arbitrali che sono costate le espulsioni del manager Vecchi e del coach D'Auria. Grazie a questo successo, gli uomini allenati da Fabio Betto raggiungono il terzo posto in classifica insieme a Macerata e Nettuno 1945. Resta invece in sesta posizione il Bsc Grosseto. E' però il Big Mat Grosseto a sbloccare il risultato in apertura.

