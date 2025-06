Brutto colpo per Renault | Luca de Meo lascia la direzione del gruppo

Una notizia che scuote il mondo dell’automotive: Luca De Meo, una delle figure più stimata nel settore, lascia la guida di Renault per un nuovo ambizioso capitolo nel mondo del lusso. Un cambio di rotta che evidenzia le sfide e le trasformazioni di un’industria in costante evoluzione. Ma cosa significa tutto questo per il futuro? Scopriamolo insieme e analizzando gli scenari che si aprono.

Come per confermare il momento difficile per l'automotive, uno dei migliori amministratori delegato del settore ha deciso di lasciare. Andrà a lavorare per il mondo del lusso.

