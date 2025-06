Bruciata viva per gelosia | ergastolo a Bronzolino la compagna Anna Elisa morì dopo 3 giorni di agonia

Una tragedia che ha sconvolto Pantelleria: Onofrio Bronzolino condannato all’ergastolo per aver bruciato viva la sua compagna, Anna Elisa Fontana, in un atto di gelosia. La donna è morta dopo tre giorni di agonia, vittima di ustioni terribili sul 90% del corpo. Un caso che solleva ancora molte domande sulla violenza domestica e la premeditazione di atti così atroci. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

