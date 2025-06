Bruce Springsteen di nuovo contro il presidente Trump | L’amministrazione Trump è corrotta incompetente e traditrice

Bruce Springsteen torna a scagliarsi contro l’amministrazione Trump, definendola “corrotta, incompetente e traditrice”. Durante il suo tour europeo, che lo porterà anche in Italia il 30 giugno e 3 luglio, il Boss ha espresso ancora una volta il suo dissenso dal palco di Berlino, sottolineando come la musica possa essere un potente veicolo di protesta e speranza. La sua voce resta forte e determinata: l’arte come risposta alle ingiustizie.

La rockstar, impegnata in un tour europeo che il 30 giugno e 3 luglio lo porterà anche in Italia, dal palco di Berlino si è scagliata di nuovo contro il presidente Usa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Bruce Springsteen di nuovo contro il presidente Trump: «L’amministrazione Trump è corrotta, incompetente e traditrice»

In questa notizia si parla di: trump - presidente - bruce - springsteen

Trump in Arabia: ha incontrato Bin Salman. Poi in Qatar: gli regalano un aereo.L’ostaggio liberato non andrà dal presidente - Donald Trump ha recentemente visitato l'Arabia Saudita, dove ha incontrato il principe ereditario Mohammed bin Salman all'aeroporto di Riad, con la partecipazione del segretario di Stato Marco Rubio.

Bono difende Bruce Springsteen contro gli attacchi di Trump: "C'è solo un Boss in America" Il rocker irlandese ha replicato dopo le recenti dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti Vai su Facebook

.@U2, #Bono difende @springsteen contro gli attacchi di Trump: "C'è solo un Boss in America" Il rocker irlandese ha replicato dopo le recenti dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti #Bono #U2 #BruceSpringsteen Vai su X

Bruce Springsteen di nuovo contro il presidente Trump: «L’amministrazione Trump è corrotta, incompetente e traditrice; Perché Donald Trump chiede un'indagine approfondita su Bruce Springsteen; Trump vs Springsteen, cosa succede (tra prugne e palline da golf).

Bruce Springsteen di nuovo contro il presidente Trump: «L’amministrazione Trump è corrotta, incompetente e traditrice» - La rockstar, impegnata in un tour europeo che il 30 giugno e 3 luglio lo porterà anche in Italia, dal palco di Berlino si è scagliata di nuovo contro il presidente Usa ... Scrive vanityfair.it

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca Bruce Springsteen: ”Imbecille sopravvalutato, non ha talento” - Donald Trump contro Bruce Springsteen: Il Presidente degli Stati Uniti ha attaccato il cantante sul social Truth attraverso un post. Lo riporta msn.com