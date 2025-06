Brindisi hashish nel frigo bar della camera da letto | giovane arrestato con 9 chili di droga in casa

A Brindisi, un giovane è stato arrestato con 9 chili di hashish nascosti nel frigo bar della camera da letto, mettendo in luce un inquietante traffico di droga. L’intervento della Polizia ha smantellato questa rete criminale, evidenziando ancora una volta quanto le vie dello spaccio siano spesso più vicine di quanto si possa credere. La lotta al narcotraffico continua con determinazione per tutelare la sicurezza della comunità.

